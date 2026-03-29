Машина провалилась под землю на парковке перед супермаркетом в Балтийске

Днём 29 марта в Балтийске случилось необычное ЧП: на парковке перед супермаркетом автомобиль буквально ушёл под землю.
Инцидент произошёл на улице В. Егорова — в оживлённом торговом районе, где расположены два крупных сетевых магазина и несколько небольших торговых точек. Машина принадлежит одной из сотрудниц супермаркета, которая в момент происшествия находилась на работе.
Местные жители предполагают, что причиной провала могли стать недавние работы возле соседнего магазина — там меняли трубы и вырыли большой котлован. Ещё одна возможная причина — ремонт в одном из магазинов: по словам горожан, там так активно работают перфоратором, что «создаётся ощущение, будто весь магазин сейчас развалится».
Сейчас на месте происшествия работают специалисты — они выясняют причины провала и оценивают ущерб. Парковка перед супермаркетом временно закрыта, а местные власти разбираются в ситуации.