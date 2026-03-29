ФНС объяснила, кого затронет блокировка счетов за непредоставление декларации

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила, что блокировка счетов за непредоставление налоговой декларации затрагивает не всех физических лиц, обязанных декларировать свои доходы, а лишь тех, кто занимается частной практикой или предпринимательской деятельностью. Об этом сообщается в публикации ведомства в мессенджере МАХ.

ФНС уточнила, что эта мера распространяется только на организации, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней после окончания установленного срока.

— При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию, — подчеркивает служба в публикации.

Срок подачи налоговых деклараций для физических лиц в 2026 году истекает 30 апреля. Оплатить налог, указанный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

Федеральная налоговая служба начнет блокировать счета россиян с 20 мая. Это коснется всех граждан, которые не подали декларацию о доходах до 30 апреля. «Вечерняя Москва» рассказывает, кому необходимо отчитываться о доходах и как это правильно сделать.