Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть кукол

Жительница Аксайского района пожаловалась в прокуратуру на действия сотрудников таможни.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть коллекционные куклы, которые задержали на таможне. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре 2025 года жительница Аксайского района ввезла через Азовский таможенный пост кукол для своей коллекции. Это были виниловые характерные пупсы, передающие весь спектр детских эмоций. Однако должностные лица отказали в их выпуске.

Тогда женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства сочли решение таможни преждевременным, поскольку не были учтены ассортимент, состояние, стоимость и частота ввоза женщиной товаров из-за границы.

— Должностные лица руководствовались исключительно количественными характеристиками, — говорится в сообщении.

В итоге прокуратура добилась того, чтобы продукцию выпустили без уплаты таможенных платежей. Получив посылку, женщина записала видео с благодарностью за помощь.

