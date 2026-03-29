Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть кукол

Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть коллекционные куклы, которые задержали на таможне. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ноябре 2025 года жительница Аксайского района ввезла через Азовский таможенный пост кукол для своей коллекции. Это были виниловые характерные пупсы, передающие весь спектр детских эмоций. Однако должностные лица отказали в их выпуске.
Тогда женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства сочли решение таможни преждевременным, поскольку не были учтены ассортимент, состояние, стоимость и частота ввоза женщиной товаров из-за границы.
— Должностные лица руководствовались исключительно количественными характеристиками, — говорится в сообщении.
В итоге прокуратура добилась того, чтобы продукцию выпустили без уплаты таможенных платежей. Получив посылку, женщина записала видео с благодарностью за помощь.
