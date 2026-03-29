Онищенко: штамм коронавируса «Цикада» легко обходит иммунную защиту человека

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, чем характерен новый вариант коронавируса «Цикада». Болезнь продолжает мутировать, чтобы обходить иммунную защиту человека, а один из его новых вариантов — «Цикада» — представляет особую опасность из-за специфического способа передачи.
Этот подвариант относится к подвиду «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась в 2022 году, но не стала доминирующей.
— Особенность последних «омикронов» заключается в том, что его могут передавать носители заболевания, у которых нет видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет, — отметил эпидемиолог в беседе с aif.ru.
Наиболее частыми симптомами коронавируса специалисты называют повышение температуры тела, сухой кашель, сильную слабость, одышку и ощущение заложенности в грудной клетке.
А вот среди редких проявлений значится потеря обоняния и вкуса, боль в горле, головная и мышечная боль, рвота, а также кожная сыпь.
Ранее, иммунолог Владимир Болибок отметил, что COVID-19 регулярно мутирует и заражает россиян каждые полгода. По его прогнозам, в апреле вирус снова обострится и по стране прокатится новая волна, но уже не такая критичная, какими были первые, пишет ОТР.
Случаи нового варианта вируса COVID-19 BA.3.2 «Цикада» пока не выявлены в России. В Роспотребнадзоре отметили, что мониторинг заболеваемости находится на постоянном контроле, пишет Lenta.ru.