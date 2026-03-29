Появились кадры последствий потопа на Кавказе

Накануне Дагестан накрыли ливни с сильными порывами ветра, вызвавшие разлив рек, подтопление домов и аварии на электросетях. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации, как сообщала администрация, там эвакуировали 103 человека.
«Интенсивные осадки и последовавшие паводковые процессы привели к подтоплениям, размыву дорог, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде районов», — написал в своем телеграм-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Как уточнил глава, он осмотрел мост в городе Аргуне. В результате ливней его основная конструкция «получила критические повреждения», в настоящее время проводят демонтаж.
«На этом месте будет возведен новый, современный мост шириной в восемь полос», — добавил Кадыров.
Глава республики также отметил сложную обстановку в Гудермесском районе, где из-за резкого подъема уровня воды организовали эвакуацию жителей Кундухово и Брагуны.
«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой. Главное — жертв и пострадавших среди населения нет», — подчеркнул он.
Как сообщил 29 марта глава региона Сергей Меликов, за последние сутки в ряде районов выпало свыше 50 мм осадков.
