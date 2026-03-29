Появились кадры последствий потопа на Кавказе

Накануне в Дагестане прошли проливные дожди с сильными ветрами, что привело к выходу рек из берегов, затоплению жилых зданий и сбоям в работе электросетей. Последствия все еще устраняют.

Источник: РБК

Накануне Дагестан накрыли ливни с сильными порывами ветра, вызвавшие разлив рек, подтопление домов и аварии на электросетях. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации, как сообщала администрация, там эвакуировали 103 человека.

«Интенсивные осадки и последовавшие паводковые процессы привели к подтоплениям, размыву дорог, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде районов», — написал в своем телеграм-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Как уточнил глава, он осмотрел мост в городе Аргуне. В результате ливней его основная конструкция «получила критические повреждения», в настоящее время проводят демонтаж.

«На этом месте будет возведен новый, современный мост шириной в восемь полос», — добавил Кадыров.

Глава республики также отметил сложную обстановку в Гудермесском районе, где из-за резкого подъема уровня воды организовали эвакуацию жителей Кундухово и Брагуны.

«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой. Главное — жертв и пострадавших среди населения нет», — подчеркнул он.

Как сообщил 29 марта глава региона Сергей Меликов, за последние сутки в ряде районов выпало свыше 50 мм осадков.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше