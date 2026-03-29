Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Хвостов преодолел отметку 2000 очков в Единой лиге ВТБ

На это достижение баскетболист потратил 15 лет.

Сегодня, 29 марта, в выездном победной матче против саратовского «Автодора» (73:77) 36-летний защитник БК «Пари НН» Дмитрий Хвостов преодолел знаковую отметку 2000 очков в Единой лиге ВТБ.

Этого достижения Дмитрий Хвостов добился в составе четырёх клубов: «Химки» (2011−2013), «Нижний Новгород»/ «Пари НН» (2013−2016, 2021−2026), «Локомотив-Кубань» (2016−2019) и «Зенит» (2019−2021).

21 августа уроженец города Иваново отметит своё 37-летие. Хвостов в составе сборной России бронзовым призёром чемпионата Европы-2011 и Олимпиады-2012.