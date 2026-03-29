Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа»

ГАИ: в Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа».

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием «КамАЗа» и двух легковых автомобилей на трассе в Кагальницком районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом», а потом — с двигавшейся в попутном направлении Toyota Camry.

«В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля “КамАЗ” 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области.