В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием «КамАЗа» и двух легковых автомобилей на трассе в Кагальницком районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
По информации ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом», а потом — с двигавшейся в попутном направлении Toyota Camry.
«В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля “КамАЗ” 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области.