Муж королевы Елизаветы II принц Филипп прожил восемь лет с раком поджелудочной

Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, страдал от рака поджелудочной железы, одного из самых опасных видов онкологических заболеваний. Несмотря на это, он прожил с ним почти восемь лет до своей смерти. Об этом говорится в недавно опубликованной книге о Букингемском дворце.
В книге «Королева Елизавета II» биограф Хьюго Викерс рассказал, что у герцога Эдинбургского был диагностирован неоперабельный рак в июне 2013 года. Принц скончался в Виндзорском замке в апреле 2021 года, всего за два месяца до своего 100-летия, при этом в свидетельстве о смерти указали «старость», а не онкологию.
В последнюю ночь своей жизни он сумел уйти от медсестер и прошел по коридору замка к своему корпусу Циммера, где налил себе пива и выпил его в гостиной. Викерс добавляет, что на следующее утро принц встал, принял ванну и сказал, что плохо себя чувствует, после чего «тихо ушел».
На тот момент он жил с раком поджелудочной железы почти восемь лет, что значительно превышает среднее время выживания после постановки этого диагноза. По оценкам врачей, это самая опасная форма рака: только до 12 процентов пациентов выживают даже на второй стадии, которая также трудно диагностируется. Королевы Елизаветы не было рядом, когда ее муж, с которым она прожила 73 года в браке, ушел из жизни.
В декабре 2011 года Филипп был госпитализирован из-за закупорки коронарной артерии, а в 2013 году проходил лечение в частной лондонской клинике. Врачи обнаружили след на его поджелудочной железе и провели исследовательскую операцию. Четыре года спустя принц оставил свои королевские обязанности. По словам биографа, в 2019 году появились «очень серьезные слухи» о здоровье Филиппа. В то же время были разработаны планы отложить всеобщие выборы в Британии в случае его смерти. Однако затем он «внезапно оживился», передает «Российская газета».
Даже спустя годы после смерти герцога продолжают появляться необычные подробности из его жизни. Например, известно, что принц Филипп хотел повидаться с «пришельцем» по имени Янус. Режиссер Марк Кристофер Ли рассказал, что в один день принц Филипп узнал о загадочном Янусе, который через конюшего сообщил ему о том, что прибыл с другой планеты. Незваный гость уверял, что люди постепенно уничтожают Землю и с этим необходимо как можно скорее что-то делать. Однако сам Ли предполагает, что Янусом мог быть русский шпион.