«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за половодья. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Гидрометцентре РФ.
— В Московской области в период с 30.03 по 01.04 увеличится интенсивность подъема уровня воды… Высокое половодье на реках Протва у г. Верея, Катыш у с. Троицкое, Нерская у г. Куровское…. Высокое половодье, произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог, — говорится на интерактивной карте Гидрометцентра.
Предупреждение продлится до 20:00 1 апреля.
В связи с повышением температуры воздуха в столичном регионе продолжится таяние снега, которого в южных районах остается еще около четверти метра. Это приведет к росту уровня воды в реках на 20−70 сантиметров за сутки. В частности, увеличатся затопления поймы рек Северка и Пахра, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
26 марта в подмосковном МЧС сообщили, что привычное весеннее половодье грозит подтоплением 106 населенным пунктам, которые находятся в 28 округах региона.