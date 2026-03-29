«Роскосмос» показал кадры циклона, вызвавшего ливни в регионах на Кавказе

В связи с масштабными ливнями многие населенные пункты в Дагестане и Чечне оказались подтоплены. МЧС Дагестана сообщило 29 марта об эвакуации более 3,3 тыс. человек. В некоторых местах, например в городе Буйнакске, был введен режим ЧС.