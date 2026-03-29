ФНС опровергла новости о блокировке счетов за несдачу декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет блокировать счета физических лиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ, сообщила пресс-служба налогового органа в телеграм-канале.

Источник: РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет блокировать счета физических лиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ, сообщила пресс-служба налогового органа в телеграм-канале.

«Информация о блокировке счетов всех физлиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Служба уточнила, что приостановка операций по счетам возможна, но она не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода. Такая остановка распространяется только на организации, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если эти налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней после крайнего срока.

В ФНС также пообещали превентивно уведомлять о предстоящей блокировке.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо до 30 апреля 2026 года, подчеркнула ФНС.

Ранее юрист Оксана Мучараева сообщила «РИА Новости», что ФНС России может начать блокировать счета граждан, не подавших декларацию о доходах за 2025 год, спустя 20 рабочих дней после крайнего срока сдачи. Декларацию обязаны подавать, в частности, те, кто продавал недвижимость, сдавал имущество, получал доходы из-за рубежа или крупные выигрыши, пояснила юрист.

Если декларацию о доходах нужно подать до 30 апреля 2026 года, то налог по декларации необходимо уплатить до 15 июля 2026 года.

