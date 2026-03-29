Жена Зеленского пожаловалась, что они с супругом устали от власти

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что они с мужем устали от своих обязанностей на посту главы государства и первой леди. Об этом она рассказала в интервью Fox News.
— Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали, — заявила Зеленская.
Когда журналист спросил первую леди Украины, желает ли она, чтобы ее муж снова баллотировался на следующих президентских выборах, она отметила, что не может оказать влияние на его решение о возможном участии в выборах.
До этого сам Владимир Зеленский также поделился подробностями личной жизни. Он признал, что считает себя не самым лучшим отцом, так как у него не хватает времени на собственных детей. Он сказал, что президентство оказывает негативное влияние на его семейную жизнь.
