Слуцкий предложил перейти к модели патриотического протекционизма в бизнесе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил перейти к модели «патриотического протекционизма» для защиты отечественных производителей от недобросовестной иностранной конкуренции.
«Предприниматели берут ответственность за качество своей жизни и жизни других. Страна должна поддержать своих производителей, нам пора настраивать патриотический протекционизм. Мы должны придать повышенную ценность тому и тем, кто производит в стране товары, услуги, технологии. Это должно выражаться в реальной защите от недобросовестной иностранной конкуренции со сниженными тарифами и повышенными субсидиями», — сказал Слуцкий агентству в рамках митинга «ЛДПР за Великую Россию».
Парламентарий отметил, что успех предпринимательской инициативы состоит в основе экономики, которая служит человеку.
«Эта инициатива будет там, где сегодня важнее всего, — в малых городах и селах. Там, где она сможет помочь обеспечить и рабочие места, и качество жизни. Инвесторов-патриотов, ответственно вкладывающихся в территории, государство должно вознаграждать особо. Не деньгами. Доверием. Научиться доверять — важнейшее условие для экономического дерегулирования. Дерегулирование — важнейшее условие для перехода экономической модели от сырьевой к инновационной. Инновационная экономика — экономика инициативы — экономика возможностей», — подчеркнул он.
Лидер партии уверен, что реализация предложенной экономической модели позволит не только преодолеть текущие вызовы, но и создать условия для раскрытия потенциала каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.