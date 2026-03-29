CNN: В Пакистане начались четырехсторонние переговоры по Ближнему Востоку

В Исламабаде, столице Пакистана, стартовали переговоры министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и самого Пакистана. Об этом 29 марта сообщила телекомпания CNN.

В Исламабаде, столице Пакистана, стартовали переговоры министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и самого Пакистана. Об этом 29 марта сообщила телекомпания CNN.

— Благодаря дружественным связям с США и Ираном Пакистан стал ключевым посредником в любых дипломатических усилиях, представив Тегерану мирный план из 15 пунктов, предложенный Вашингтоном, — говорится в сообщении.

Как указали авторы материала, главы внешнеполитических ведомств стран в течение двух дней будут обсуждать пути деэскалации конфликта и стабилизации политической ситуации в районе.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящий момент проводит переговоры с Ираном и Тегеран настроен на достижение сделки. Трамп также подтвердил, что в этих консультациях принимают участие его спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Американский лидер утверждает, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия.

До этого спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше