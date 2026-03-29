«Сохраняйте спокойствие! Работают силы ПВО»: таганрожцев предупредили об атаке БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА. Об этом сообщила в канале МАХ глава администрации города Светлана Камбулова.
— Внимание! Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! — говорится в сообщении.
Глава города напомнила людям основные правила безопасности при атаке дронов. При нахождении на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте необходимо их покинуть и укрыться в ближайших зданиях. При падении БПЛА нельзя его трогать: к нему может быть прикреплено взрывное устройство.
В случае обнаружения дрона нужно уйти в безопасное место, после чего сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112.
