«Сохраняйте спокойствие! Работают силы ПВО»: таганрожцев предупредили об атаке БПЛА

Вечером 29 марта Таганрог подвергся атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА. Об этом сообщила в канале МАХ глава администрации города Светлана Камбулова.

— Внимание! Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! — говорится в сообщении.

Глава города напомнила людям основные правила безопасности при атаке дронов. При нахождении на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте необходимо их покинуть и укрыться в ближайших зданиях. При падении БПЛА нельзя его трогать: к нему может быть прикреплено взрывное устройство.

В случае обнаружения дрона нужно уйти в безопасное место, после чего сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше