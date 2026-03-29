В РПЦ оценили легализацию онлайн-казино

Епископ Силуан: легализация онлайн-казино приведет к огромным потерям для России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Миллионы погубленных в результате легализации онлайн-казино душ приведут к огромным потерям для России, заявил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«Миллионы погубленных душ (в результате легализации онлайн-казино — ред.) приведут к миллиардным потерям в бюджете. Поэтому тактический выигрыш в наполнении бюджета вот этими гипотетическими средствами стратегически, “в долгую”, обернется потерями. Никогда нельзя подходить к проблемам общества только с позиции бухгалтера. Это глубокая ошибка», — сказал он ИС «Вести».

Более половины (55%) россиян не поддерживают возможность легализации онлайн-казино через единого оператора с отчислением не менее 30% выручки в бюджет, следует из опубликованного ранее опроса аналитического центра ВЦИОМ.