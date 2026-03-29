В Левобережном районе Воронежа готовят к сносу незаконные постройки

Мэрия Воронежа инициировала демонтаж самовольно возведенных объектов в Левобережном районе. Под принудительный снос попали гаражи и хозяйственные постройки, расположенные на муниципальной земле без разрешительной документации. У владельцев объектов есть ровно два месяца, чтобы подтвердить права на имущество или узаконить строения, иначе демонтаж будет произведен за счет городского бюджета. Объявление об этом появилось на сайте мэрии 26 марта.