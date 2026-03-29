В Левобережном районе Воронежа готовят к сносу незаконные постройки

Мэрия Воронежа инициировала демонтаж самовольно возведенных объектов в Левобережном районе. Под принудительный снос попали гаражи и хозяйственные постройки, расположенные на муниципальной земле без разрешительной документации. У владельцев объектов есть ровно два месяца, чтобы подтвердить права на имущество или узаконить строения, иначе демонтаж будет произведен за счет городского бюджета. Объявление об этом появилось на сайте мэрии 26 марта.
Основной объем работ затронет три локации: масштабный гараж площадью 28,6 квадратных метров на улице Новикова, 67, а также группы сараев и боксов на улицах Полины Осипенко, 24б и Беляевой, 7. Власти подчеркивают, что если собственники не объявятся в установленный срок, постройки признают бесхозными и ликвидируют в административном порядке.
Для тех, кто хочет сохранить имущество или уточнить законность своих строений, организован прием в профильном управлении мэрии. Консультации проходят по адресу: Ленинский проспект, 93, кабинет 111 (управление административно-технического контроля). Также получить справочную информацию можно по телефонам: 228−35−91 и 228−32−79.