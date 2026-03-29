Отель во Вьетнаме начал проверку из-за жалобы россиянина на ссору с иностранцем

В одном из пятизвездочных отелей во вьетнамском Дананге произошел инцидент с участием туристов из России и Швейцарии. По информации источников, причиной конфликта стали домашние животные, которые находились с россиянином на пляже.
Российский турист отдыхал вместе со своими собаками, когда к нему подошел иностранный гражданин и выразил свое недовольство. Он утверждал, что животные мешают другим отдыхающим, и попытался привлечь охрану.
Позже мужчина обратил внимание на татуировку россиянина и начал делать личные замечания, в том числе и обращенные к третьим лицам. Россиянин решил не продолжать конфликт. Он остался там, где отдыхал, а позже подал жалобу в администрацию отеля.
Представители отеля принесли извинения гостю и сообщили о начале проверки. В случае повторения подобных инцидентов, как отметили в администрации, к нарушителю могут применить меры, вплоть до ограничения доступа на территорию комплекса, пишет Telegram-канал Shot.
