На Дону хотят создать сафари-парк для наблюдения за животными. Об этом сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.
По сведениям губернатора Ростовской области, инвесторы планируют создать на территории региона сафари-парк. Планируется, что он станет новой точкой притяжения туристов.
Сафари-парк будет создан при поддержке областного минприроды. Посетители получат возможность наблюдать за животными, которые свободно гуляют по территории.
Дополнительно сообщается, что власти региона ведут работу по возвращению на Дон представителей фауны, здесь обитали ранее. Так, в 2025 году в регион завезли европейских ланей, а в 2026 году в естественную среду обитания выпустят десятки пятнистых оленей и муфлонов.