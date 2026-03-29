Василий Березуцкий назвал карьеру Вагнера Лава сумасшедшей и невероятной

ХИМКИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Карьера бывшего нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Вагнера Лава получилась сумасшедшей и невероятной. Такое мнение журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, высказал бывший защитник армейцев Василий Березуцкий.
Ранее Вагнер объявил о завершении карьеры.
«Хочу пожелать ему удачи и найти себя после такой насыщенной жизни. Думаю, он на данный момент рад, будет время отдохнуть и побыть с семьей. Поздравляю его с сумасшедшей и невероятной карьерой», — сказал Березуцкий.
Вагнеру 41 год, с 2025 года он выступал за бразильский клуб «Ретро», играющий в четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Нападающий также выступал за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Аваи», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», датский «Мидтьюланн», «Монако», казахстанский «Кайрат», китайский «Шаньдун Лунэн». С «Коринтиансом» форвард выиграл чемпионат Бразилии 2015 года, с «Кайратом» стал чемпионом Казахстана 2020 года и обладателем кубка страны в 2021 году. В составе сборной Бразилии он провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер выступал за ЦСКА. В составе команды он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, в 2005 году Вагнер Лав с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, в финальном матче турнира против португальского «Спортинга» (3:1) бразилец забил третий гол красно-синих. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов.