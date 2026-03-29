«Как с Пашей Техником»: нарколог Шуров предсказал Волочковой скорую смерть

Нарколог Василий Шуров выразил серьезные опасения по поводу состояния балерины Анастасии Волочковой. По его словам, артистка не в состоянии самостоятельно прекратить употреблять алкоголь, а окружающие люди активно используют это в своих интересах.

— Она же алкофрик. Ее приглашают, напаивают, снимают контент. Все то же самое, один в один, как было с (умершим рэпером — прим. «ВМ») Пашей Техником. Болезнь столь запущена, что она не откажется, — заявил эксперт.

Специалист считает, что близкие не предпринимают никаких усилий, чтобы помочь артистке.

Шуров также оценил, что в таком состоянии Волочкова не сможет прожить и десяти лет. По его словам, несмотря на то что ей уже исполнилось пятьдесят, он не видит ее в шестидесятилетнем возрасте.

Кроме того, Шуров в интервью YouTube-каналу «Солдатов. Антителик» подчеркнул, что мог бы помочь Волочковой, но только в том случае, если она сама этого захочет и будет готова к изменениям.

Балерина неоднократно комментировала обвинения своих поклонников в алкогольной зависимости. Артистка отметила, что подобные вопросы ее обижают. Она напомнила, что в России многие люди употребляют алкоголь, но не считают себя алкоголиками.