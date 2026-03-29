«Мощный рычаг влияния»: В США пришли в ужас от того, что дает Ирану контроль над Ормузом

Тегеран знает, что контроль над Ормузским проливом дает ему мощный рычаг влияния на Вашингтон. Об этом в эфире телеканала CBS заявил зампредседателя специального постоянного комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс (представитель Демпартии от штата Коннектикут).
«Иранцы теперь понимают, что все в их руках. Они контролируют Ормузский пролив», — сказал он.
Политик отметил, что сейчас стоимость бензина в США выросла больше, чем на один доллар за галлон (3,785 литра). И иранцы поняли, что они имеют мощный рычаг влияния, добавил он.
Также конгрессмен сомневается, что США и Иран поддерживают контакты. Утверждения о проведении неких переговоров нацелены на стабилизацию ситуации на мировых рынках, подчеркнул Хаймс.
Как писал сайт KP.RU, в США зафиксирован рост цен на топливо. К концу марта средняя стоимость бензина составляет порядка 3,977 доллара за галлон (примерно 85 рублей за литр). Наиболее критично ситуация сложилась в Вашингтоне, где стоимость бензина перевалила за 100 рублей за литр.
Напомним, мировой энергокризис начался после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда Тегеран запретил проход грузовых судов из недружественных Исламской республике стран через Ормузский пролив.