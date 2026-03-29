18+: Минпромторг расширил список автомобилей, которые считаются роскошью

По данным газеты «Ведомости», в 2025 году объём продаж авто премиум-класса вырос на 22%. Салоны продали 695 таких машин. Лидером стал Rolls‑Royce: 225 автомобилей (в том числе внедорожник Cullinan, 156 экземпляров). На втором месте — Bentley (198 машин, из них 88 — модель Bentayga), на третьем — Lamborghini (159 автомобилей, включая 138 внедорожников Urus). Ferrari реализовала 75 машин, Aston Martin — 25, Maserati — 15.