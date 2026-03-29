Nour News: Тегеран и ряд областей остались без электричества из-за атаки США

«Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество», — говорится в сообщении.
По данным министерства, специалисты пытаются решить эту проблему.
Агентство уточнило, что причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз.
