Nour News: Тегеран и ряд областей остались без электричества из-за атаки США

В Иране специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии после атаки.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран и несколько соседних областей на севере Ирана оказались без электричества из-за атаки США и Израиля, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Об этом сообщило Минэнерго Исламской республики. Ведомство цитирует иранское агентство Nour News.

«Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество», — говорится в сообщении.

По данным министерства, специалисты пытаются решить эту проблему.

Агентство уточнило, что причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД Ирана заявил о гибели шести дипломатов в результате ударов Израиля по резиденциям страны на территории Ливана. Ведомство также подчеркнуло, что их смерть является примером организованного терроризма со стороны Израиля, который нарушает принципы международного права.

