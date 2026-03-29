В Таганроге один человек погиб, один ранен в результате атаки украинских дронов

В результате атаки украинских БПЛА в Таганроге один человек погиб, еще один получил ранение. Отражение атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал губернатор.
В результате падения обломков БПЛА на земле есть разрушения и возгорания. На месте работают экстренные службы.
Люди эвакуированы. Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются.
