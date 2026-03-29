Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Исламабаде прошли переговоры по Ирану: что обсудили на встрече и к чему пришли

Министр Исхак Дар рассказал, как прошли четырёхсторонние переговоры по Ирану.

В Пакистане состоялись четырехсторонние переговоры. Речь шла о ситуации вокруг Ирана. Во встрече приняли участие главы МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Турции. К настоящему моменту стало известно, как прошли переговоры. Об этом рассказал министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции.

По его словам, в Исламабаде может пройти новый раунд переговоров. Министр уточнил, что планируется встреча представителей США и Ирана. Он также выразил благодарность Вашингтону и Тегерану за доверие Пакистану как посреднической стороне.

«Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе… Мы согласились, что эта война не выгодна никому и приведет только к жертвам и разрушениям», — оповестил Исхак Дар.

Тегеран ранее заявил, что США посылают Ирану сигналы о переговорах. При этом Вашингтон тайно готовит возможное наземное наступление, подчеркнул председатель Меджлиса Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

