В городе Белицкое на добропольском направлении завязываются бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое уже практически начались», — сообщил Денис Пушилин в Max.
При этом он указал, что российские военнослужащие подошли к селу Рай-Александровка. Как отметил Денис Пушилин, этот населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны ВСУ перед Славянском.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Никифоровка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.