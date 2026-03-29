«Жизнь каждого важна»: Слуцкий выступил за достойную и активную старость россиян

В России необходимо утвердить модель активного и достойного долголетия вместо подхода «дожития». Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Нормой должно стать благоприятное взросление. Не “дожитие”, а активное долголетие. Жизнь каждого важна. Для наших родителей важно уважение, быть полезным и нужным, достойная пенсия, помощь врача, внимание детей, защищенность от мошенников», — отметил парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что любые социальные успехи теряют смысл, если пожилые люди чувствуют себя забытыми. Депутат добавил, что сильное государство должно заботиться о своих возрастных гражданах.
Ранее KP.RU писал, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. В зависимости от категории получателей выплаты вырастут в среднем примерно на 1000 рублей. После повышения средний размер социальной пенсии превысит 16 500 рублей. Увеличение затронет около 3,6 миллионов пенсионеров.