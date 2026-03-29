«Жизнь каждого важна»: Слуцкий выступил за достойную и активную старость россиян

Ранее KP.RU писал, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. В зависимости от категории получателей выплаты вырастут в среднем примерно на 1000 рублей. После повышения средний размер социальной пенсии превысит 16 500 рублей. Увеличение затронет около 3,6 миллионов пенсионеров.