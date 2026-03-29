В Москве завершился торжественный митинг ЛДПР

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Торжественный митинг «ЛДПР за Великую Россию» завершился в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«31 марта, 36 лет назад, прошел учредительный съезд ЛДПР, этот день стал точкой отсчета в нашей новейшей истории, точкой отсчета многопартийности в стране. [Владимир] Жириновский был во главе этих процессов, Жириновский был и остается у истоков новой современной великой России», — отметил лидер партии Леонид Слуцкий.
По данным пресс-службы, участие в мероприятии приняли более 2,5 тыс. человек из всех регионов России, включая депутатов ЛДПР различных уровней, сенаторов, ветеранов партии, участников СВО и членов их семей, ветеранов боевых действий, а также сторонников и активистов.
Мероприятие прошло в год 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского с целью сохранения и популяризации его политического наследия.