МАГАТЭ: завод тяжелой воды в Иране больше не работает

Завод тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения после атаки.

Источник: Комсомольская правда

Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе получил значительные повреждения и в настоящее время не функционирует. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии.

«Завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает», — говорится в сообщении в соцсети X.

По данным агентства, выводы сделаны на основе независимого анализа спутниковых снимков и данных о заводе. При этом в здании не обнаружено ядерных материалов, о наличии которых ранее сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль нанесли удар в районе АЭС «Бушер». Станция не пострадала. По оценкам МАГАТЭ, радиационного выброса не зафиксировано. Реактор не получил повреждений, работа объекта остается в штатном режиме.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
