МАГАТЭ: завод тяжелой воды в Иране больше не работает

Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе получил значительные повреждения и в настоящее время не функционирует. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии.
«Завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает», — говорится в сообщении в соцсети X.
По данным агентства, выводы сделаны на основе независимого анализа спутниковых снимков и данных о заводе. При этом в здании не обнаружено ядерных материалов, о наличии которых ранее сообщалось.
