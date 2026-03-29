Пезешкиан прокомментировал митинги в США: кто на самом деле правит демократией в Америке

В США проходят массовые акции протеста «No Kings». Иранский лидер Масуд Пезешкиан предположил, почему люди поддерживают такие митинги. Он заявил, что демократией в США правят «израильские короли». По мнению президента Ирана, американцы выступают против такого руководства. Пост с таким содержанием Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети Х.
Президент Ирана считает, что американский лидер Дональд Трамп понимает причину митингов. Протесты проходят по всей стране, а также в государствах Европы.
«Американский народ возмущен лозунгом “Израиль превыше всего” и ему надоело, что израильские короли правят американской демократией», — написал Масуд Пезешкиан.
В Лос-Анджелесе на митинге задержали двух активистов. Протестующих арестовали за нападение на правоохранителей. Демонстранты 29 марта заблокировали главную автомагистраль и вступили в столкновения с полицией. Около тысячи митингующих окружили административное здание.