Пезешкиан прокомментировал митинги в США: кто на самом деле правит демократией в Америке

В США проходят массовые акции протеста «No Kings». Иранский лидер Масуд Пезешкиан предположил, почему люди поддерживают такие митинги. Он заявил, что демократией в США правят «израильские короли». По мнению президента Ирана, американцы выступают против такого руководства. Пост с таким содержанием Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети Х.