Россиянам рассказали, как долго можно хранить куличи

Россиянам посоветовали не закупаться куличами перед Пасхой — дело в том, что сдоба остается свежей несколько суток, поэтому, гораздо лучше будет приобрести выпечку накануне праздника. Об этом сообщила в беседе с изданием Lenta.ru эксперт Роскачества Елена Спеценко.
— Сдобные куличи без крема и пироги с фруктовой начинкой могут оставаться свежими до двух-трех суток при условии, что температура в помещении не превышает 22 градусов, — объяснила специалист.
По ее словам, на продуктах не всегда можно заметить признаков порчи, поскольку ряд патогенов не меняет вкус и запах еды, но способен вызвать тяжелую интоксикацию.
Ранее «Москва 24» напомнила, что Великий пост, самый длинный и строгий в церковном году, начался 23 февраля и продлится 48 дней. Он предваряет праздник Пасхи, который в 2026 году приходится на 12 апреля.