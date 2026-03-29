Невролог Хребтова: сон перед телевизором может провоцировать инсульт

Любителям засыпать за просмотром передачи новостей или сериала могут грозить серьезные заболевания, вплоть до инсульта. О взаимосвязи покоя во сне и здоровьем сердца, рассказала в беседе с изданием Lenta.ru невролог Татьяна Хребтова.
— Исследования показали, что яркий свет во время сна увеличивает вероятность сердечно сосудистых проблем, включая инсульт. Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения, — считает доктор.
По словам медика, свет и звук провоцируют частые пробуждения, а это приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, а также развитию воспалений.
