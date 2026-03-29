Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Хребтова: сон перед телевизором может провоцировать инсульт

Яркий свет во время сна увеличивает вероятность сердечно сосудистых проблем.

Любителям засыпать за просмотром передачи новостей или сериала могут грозить серьезные заболевания, вплоть до инсульта. О взаимосвязи покоя во сне и здоровьем сердца, рассказала в беседе с изданием Lenta.ru невролог Татьяна Хребтова.

— Исследования показали, что яркий свет во время сна увеличивает вероятность сердечно сосудистых проблем, включая инсульт. Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения, — считает доктор.

По словам медика, свет и звук провоцируют частые пробуждения, а это приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, а также развитию воспалений.

Ранее россиян предупредили, что риск сердечно-сосудистых нарушений возникает, когда обхват талии составляет более половины роста человека, передает «Москва 24».