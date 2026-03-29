О важных изменениях с 1 апреля рассказали нижегородцам

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в социальной и финансовой сферах, сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём Telegram-канале. Одной из ключевых мер станет индексация социальных пенсий на 6,8%, что затронет более 4,3 миллиона граждан. Кроме того, существенно меняются правила работы сервисов рассрочки: теперь цена товара при таком способе оплаты не может быть выше, чем при полной, а максимальный срок услуги ограничен шестью месяцами.
Серьезные корректировки коснутся финансового рынка и потребительского сектора. Центробанк запретил коммерческим банкам учитывать «серые» доходы при оценке заемщиков по ипотеке, а для микрозаймов снижена максимальная переплата — со 130% до 100% от суммы долга. Также ужесточается контроль за оборотом товаров: с начала апреля блокируется продажа пива, парфюмерии, шин и упакованной воды, если продукция не прошла проверку в системе маркировки «Честный знак».
Нововведения затронут и городскую среду. В стране начинает действовать первый национальный стандарт благоустройства территорий для владельцев собак. Документ устанавливает четкие требования к обустройству специализированных площадок: от зон для дрессировки и игр до гигиенических и прогулочных пространств. Эти стандарты призваны сделать городскую инфраструктуру более удобной и безопасной как для животных, так и для всех жителей.
