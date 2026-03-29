О важных изменениях с 1 апреля рассказали нижегородцам

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в социальной и финансовой сферах, сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём Telegram-канале. Одной из ключевых мер станет индексация социальных пенсий на 6,8%, что затронет более 4,3 миллиона граждан. Кроме того, существенно меняются правила работы сервисов рассрочки: теперь цена товара при таком способе оплаты не может быть выше, чем при полной, а максимальный срок услуги ограничен шестью месяцами.