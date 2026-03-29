В Венесуэле прошел первый национальный конкурс чтецов русской поэзии

КАРАКАС, 29 марта. /ТАСС/. В Российском центре науки и культуры (РЦНК) Каракаса при поддержке посольства РФ прошел первый национальный конкурс чтецов русской поэзии. Он был приурочен к 90-летию российского режиссера, сценариста и общественного деятеля Станислава Говорухина.
«Творчество Станислава Говорухина объединяет разные поколения и форматы искусства. Его внимание к слову, к поэзии — это напоминание о том, какую роль культура играет в формировании личности. Особенно важно, что интерес к русскому языку и литературе находит отклик здесь, в Венесуэле», — отметил посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
Руководитель представительства Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов обратился к участникам конкурса с приветственным словом, в котором указал, что имя Говорухина навсегда вписано в историю отечественного кинематографа. «Сегодня мы вспоминаем его не только как мастера кино, но и как человека редкой культуры, поразительной эрудиции и удивительной памяти», — подчеркнул Пахомов. Он напомнил, что Говорухин был страстным рассказчиком и настоящим ценителем слова.
Конкурсанты самых разных возрастов, слушатели курсов русского языка, студенты венесуэльских вузов, преподаватели русского языка как иностранного, любители русской культуры продемонстрировали свои таланты в чтении наизусть стихотворений русских поэтов. Помимо знания текста, участники показали блестящие навыки произношения и актерского мастерства.
Победительницей конкурса стала слушательница курсов русского языка в РЦНК Паола Санчес, с вдохновением прочитавшая стихотворение Роберта Рождественского «Все начинается с любви». Второе и третье место заняли Сара Наньес и Мария Карпио. Победителям и участникам конкурса вручили дипломы и памятные подарки от Русского дома в Каракасе.