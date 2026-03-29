Не сплотил хоккейную семью. Президент IIHF Тардиф уйдет со своего поста

Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут осенью.

ТАСС, 29 марта. Нынешний президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объявил, что не будет принимать участие в выборах главы организации на осеннем полугодовом конгрессе. Избранный на пост президента в России, Тардиф не стал пускать российские команды на соревнования после февраля 2022 года, ничего не сумев сделать с антироссийским лобби в международном хоккее.

В заявлении IIHF говорится, что Тардиф принял такое решение, осознавая то, на какой устойчивой позиции находится федерация. Франко-канадец продолжит выполнять свои обязанности до октября, когда истечет его президентский мандат. Тогда же в испанском Тенерифе состоится полугодовой конгресс, на котором пройдут выборы президента и членов совета.

Отдельно было опубликовано заявление самого Тардифа. «Учитывая прочное и стабильное положение IIHF, я считаю, что настало подходящее время передать бразды правления более молодому лидеру. После долгих раздумий я принял решение не баллотироваться на пост президента IIHF, поскольку считаю, что пришло время новому лидеру взять бразды правления и продолжить развитие нашего спорта. Я пользуюсь случаем, чтобы объявить об этом сегодня, поскольку хочу убедиться, что наша организация и будущие лидеры подготовятся к предстоящим трудностям, и я полон решимости обеспечить плавный и эффективный переход на благо мирового хоккейного сообщества», — сказал он.

Избегал трудных решений.

В истории мирового хоккея Тардиф, безусловно, запомнится тем, что он вместе с остальными членами совета IIHF последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и после февраля 2022 года запретил российским и белорусским командам участвовать в международных соревнованиях. Хотя он был избран президентом IIHF именно в Санкт-Петербурге. Понятно, что пойти против рекомендаций МОК было сложно, но Тардиф, очевидно, не стал сопротивляться давлению совета, в котором было достаточно представителей недружественных России стран.

За последние пять лет только раз было предоставлено слово российскому представителю в совете Павлу Буре по теме недопуска России, а санкции по отношению к российским и белорусским командам продлевались из года в год без всякой надежды на изменение ситуации. Причиной отказа в допуске постоянно называлась неуверенность в обеспечении полной безопасности соревнований с участием россиян и белорусов.

Ситуацию не изменила и рекомендация МОК о допуске до соревнований молодежных команд — руководство IIHF не стало возвращать на международные турниры даже российских и белорусских юниоров, опасаясь испортить отношения с рядом европейских федераций. В следующий раз IIHF планирует обсудить ситуацию с возможным допуском в ноябре-декабре уже после выборов. Возможно, Тардиф своим решением решил умыть руки и избежать принятия трудных для него решений, что он старался делать на протяжении всего своего президентского срока.

При Тардифе Россия и Белоруссия, несмотря на недопуск на чемпионаты мира и Олимпиаду, сохранили свои позиции в рейтинге IIHF. Однако в этом больше заслуга делегатов конгресса, проголосовавших в сентябре 2022 года. В основном же руководство IIHF старалось дистанцироваться от отношений с Россией. Таким образом, по сравнению с многолетней деятельностью предыдущего президента IIHF Рене Фазеля, который, будучи еще и членом МОК, немало усилий потратил на укрепление такого понятия, как хоккейная семья, при Тардифе отношения внутри этой семьи дали трещину.

«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея», — дал характеристику Тардифу в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Никакой Тардиф НХЛ не указ».

Если говорить о заслугах Тардифа перед мировым хоккеем, обращают внимание на разработанный долгосрочный план по развитию мирового хоккея. «IIHF была одной из спортивных федераций, у которой не было бизнес-плана, а теперь он появился», — рассказал ТАСС член совета Вистурс Козиолс. Итоги этого плана под названием ICE 26, скорее всего, будут видны в недалеком будущем.

При Тардифе на Олимпийские игры вернулись игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это случилось в феврале этого года, пускай подготовка хоккейного турнира проходила в авральном режиме. Но стоит сказать, что приезд хоккеистов НХЛ в Италию оговаривался при заключении нового коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков еще в июле 2020 года.

«Тардиф тут ни при чем, решение принимали НХЛ и профсоюз игроков. Он перед этим не повлиял на то, что НХЛ пропустила Олимпиаду (в 2022 году — прим. ТАСС). Лига посылает игроков тогда, когда ей это выгодно. Когда ей неинтересно, они туда не ездят, и никакой Тардиф ей не указ», — пояснил Фетисов.

При этом президенту IIHF не получилось убедить НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекин и предоставить гарантии безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Кто может сменить Тардифа.

Говоря о том, кто сменит Тардифа осенью, больше информации должно быть в мае — перед тем, как завершится срок подачи заявок на участие в выборах. Напрашивается, что основными кандидатами будут те, кто входит в нынешний совет, где есть как люди, лояльно относящиеся к России, из таких стран, как Канада, Венгрия, так и представители скандинавских государств, Латвии, Финляндии.

Одним из тех, кто мог бы стать кандидатом на пост президента IIHF, является член совета организации, самый молодой в истории IIHF вице-президент от Азии и Океании Айваз Оморканов. Когда он был выбран в совет в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, ему было 25 лет. Его молодость, помноженная на опыт работы в руководстве IIHF, свободное владение английским, русским и китайским языками могут быть важным моментом в истории с направлением к объединению мирового хоккея.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше