Не сплотил хоккейную семью. Президент IIHF Тардиф уйдет со своего поста

ТАСС, 29 марта. Нынешний президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объявил, что не будет принимать участие в выборах главы организации на осеннем полугодовом конгрессе. Избранный на пост президента в России, Тардиф не стал пускать российские команды на соревнования после февраля 2022 года, ничего не сумев сделать с антироссийским лобби в международном хоккее.
В заявлении IIHF говорится, что Тардиф принял такое решение, осознавая то, на какой устойчивой позиции находится федерация. Франко-канадец продолжит выполнять свои обязанности до октября, когда истечет его президентский мандат. Тогда же в испанском Тенерифе состоится полугодовой конгресс, на котором пройдут выборы президента и членов совета.
Отдельно было опубликовано заявление самого Тардифа. «Учитывая прочное и стабильное положение IIHF, я считаю, что настало подходящее время передать бразды правления более молодому лидеру. После долгих раздумий я принял решение не баллотироваться на пост президента IIHF, поскольку считаю, что пришло время новому лидеру взять бразды правления и продолжить развитие нашего спорта. Я пользуюсь случаем, чтобы объявить об этом сегодня, поскольку хочу убедиться, что наша организация и будущие лидеры подготовятся к предстоящим трудностям, и я полон решимости обеспечить плавный и эффективный переход на благо мирового хоккейного сообщества», — сказал он.
Избегал трудных решений.
В истории мирового хоккея Тардиф, безусловно, запомнится тем, что он вместе с остальными членами совета IIHF последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и после февраля 2022 года запретил российским и белорусским командам участвовать в международных соревнованиях. Хотя он был избран президентом IIHF именно в Санкт-Петербурге. Понятно, что пойти против рекомендаций МОК было сложно, но Тардиф, очевидно, не стал сопротивляться давлению совета, в котором было достаточно представителей недружественных России стран.
За последние пять лет только раз было предоставлено слово российскому представителю в совете Павлу Буре по теме недопуска России, а санкции по отношению к российским и белорусским командам продлевались из года в год без всякой надежды на изменение ситуации. Причиной отказа в допуске постоянно называлась неуверенность в обеспечении полной безопасности соревнований с участием россиян и белорусов.
Ситуацию не изменила и рекомендация МОК о допуске до соревнований молодежных команд — руководство IIHF не стало возвращать на международные турниры даже российских и белорусских юниоров, опасаясь испортить отношения с рядом европейских федераций. В следующий раз IIHF планирует обсудить ситуацию с возможным допуском в ноябре-декабре уже после выборов. Возможно, Тардиф своим решением решил умыть руки и избежать принятия трудных для него решений, что он старался делать на протяжении всего своего президентского срока.
При Тардифе Россия и Белоруссия, несмотря на недопуск на чемпионаты мира и Олимпиаду, сохранили свои позиции в рейтинге IIHF. Однако в этом больше заслуга делегатов конгресса, проголосовавших в сентябре 2022 года. В основном же руководство IIHF старалось дистанцироваться от отношений с Россией. Таким образом, по сравнению с многолетней деятельностью предыдущего президента IIHF Рене Фазеля, который, будучи еще и членом МОК, немало усилий потратил на укрепление такого понятия, как хоккейная семья, при Тардифе отношения внутри этой семьи дали трещину.
«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея», — дал характеристику Тардифу в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
«Никакой Тардиф НХЛ не указ».
Если говорить о заслугах Тардифа перед мировым хоккеем, обращают внимание на разработанный долгосрочный план по развитию мирового хоккея. «IIHF была одной из спортивных федераций, у которой не было бизнес-плана, а теперь он появился», — рассказал ТАСС член совета Вистурс Козиолс. Итоги этого плана под названием ICE 26, скорее всего, будут видны в недалеком будущем.
При Тардифе на Олимпийские игры вернулись игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это случилось в феврале этого года, пускай подготовка хоккейного турнира проходила в авральном режиме. Но стоит сказать, что приезд хоккеистов НХЛ в Италию оговаривался при заключении нового коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков еще в июле 2020 года.
«Тардиф тут ни при чем, решение принимали НХЛ и профсоюз игроков. Он перед этим не повлиял на то, что НХЛ пропустила Олимпиаду (в 2022 году — прим. ТАСС). Лига посылает игроков тогда, когда ей это выгодно. Когда ей неинтересно, они туда не ездят, и никакой Тардиф ей не указ», — пояснил Фетисов.
При этом президенту IIHF не получилось убедить НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекин и предоставить гарантии безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Кто может сменить Тардифа.
Говоря о том, кто сменит Тардифа осенью, больше информации должно быть в мае — перед тем, как завершится срок подачи заявок на участие в выборах. Напрашивается, что основными кандидатами будут те, кто входит в нынешний совет, где есть как люди, лояльно относящиеся к России, из таких стран, как Канада, Венгрия, так и представители скандинавских государств, Латвии, Финляндии.
Одним из тех, кто мог бы стать кандидатом на пост президента IIHF, является член совета организации, самый молодой в истории IIHF вице-президент от Азии и Океании Айваз Оморканов. Когда он был выбран в совет в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, ему было 25 лет. Его молодость, помноженная на опыт работы в руководстве IIHF, свободное владение английским, русским и китайским языками могут быть важным моментом в истории с направлением к объединению мирового хоккея.