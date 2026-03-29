Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА на Таганрог 29 марта

Вечером 29 марта Таганрог подвергся атаке БПЛА. В результате погиб один мужчина, еще один получил ранение. Также на земле были зафиксированы разрушения и возгорание. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Известно, что на месте работает прокурор Таганрога Роман Коломийцем. Он лично контролирует ситуацию.
Также прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Звонить можно по телефону: +7 (928) 279 — 55 — 21.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.