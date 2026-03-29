Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА на Таганрог 29 марта

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав дончан, пострадавших от воздушной атаки на Таганрог.

Вечером 29 марта Таганрог подвергся атаке БПЛА. В результате погиб один мужчина, еще один получил ранение. Также на земле были зафиксированы разрушения и возгорание. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Известно, что на месте работает прокурор Таганрога Роман Коломийцем. Он лично контролирует ситуацию.

Также прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Звонить можно по телефону: +7 (928) 279 — 55 — 21.

