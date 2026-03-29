Названы регионы, жители которых чаще страдают от лишнего веса

Исследователи определили регионы России, жители которых чаще остальных страдают от избыточного веса. Об этом сообщила изданию «Газета.Ru» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.
— Наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах. Также в число проблемных регионов можно включить Мордовию и Орловскую, Курганскую, Воронежскую области, — перечислила специалист.
По ее словам, жители сел и деревень страдают от лишнего веса чаще, чем те, кто живет в крупных городах — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь можно назвать «худыми», подчеркнула эксперт.
Тем временем 360.ru рассказал, что обменные процессы в организме начинают меняться уже после 25 лет, снижаясь каждый год на 2%. Это означает, что для поддержания нормального веса необходимо либо увеличивать физическую активность, либо сокращать количество потребляемой пищи.