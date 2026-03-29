Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы, жители которых чаще страдают от лишнего веса

Профессор Погожева: жители Сибири и Урала чаще других страдают от ожирения.

Источник: Комсомольская правда

Исследователи определили регионы России, жители которых чаще остальных страдают от избыточного веса. Об этом сообщила изданию «Газета.Ru» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

— Наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах. Также в число проблемных регионов можно включить Мордовию и Орловскую, Курганскую, Воронежскую области, — перечислила специалист.

По ее словам, жители сел и деревень страдают от лишнего веса чаще, чем те, кто живет в крупных городах — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь можно назвать «худыми», подчеркнула эксперт.

Тем временем 360.ru рассказал, что обменные процессы в организме начинают меняться уже после 25 лет, снижаясь каждый год на 2%. Это означает, что для поддержания нормального веса необходимо либо увеличивать физическую активность, либо сокращать количество потребляемой пищи.