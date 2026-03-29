Иран назвал законными целями резиденции чиновников из стран, воюющих с Тегераном

Иранские военные определили цели для дальнейших ударов. Представители Вооруженных сил страны назвали ими резиденции чиновников «вражеских государств». Такими сведениями поделилось иранское государственное телевидение.
По данным ТВ, штаб Вооруженных сил исламской республики выступил с соответствующим заявлением 29 марта. Сообщение стало сигналом для воюющих с Тегераном стран.
«Резиденции командиров и чиновников вражеских государств являются законной целью для Ирана», — прокомментировали в ВС Ирана.
Тегеран 29 марта ударил по промышленному объекту Израиля. Осколок ракеты упал на юге страны. Атака вызвала пожар и потенциальную утечку опасных химических веществ. Министерство охраны окружающей среды позже проинформирует о последствиях. Утверждается, что на данном этапе не ожидается никакой опасности для близлежащих городов.