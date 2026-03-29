Диетолог перечислила неочевидные продукты, провоцирующие отеки

Не только соленая селедка или стакан пива на ночь могут вызвать отеки. Задержку жидкости провоцируют также десерты и соусы, об этом рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.
— На первом месте будут стоять продукты, которые задерживают воду. Максимально много соли содержится в чипсах, колбасах, фастфуде и полуфабрикатах, соусах, лапше быстрого приготовления, — перечислила специалист.
Доктор добавила, что выпечка, конфеты и десерты, которые содержат сахар, также могут вызывать отеки, так как провоцирует воспалительные процессы в организме.
Ранее KP.RU сообщил, что повышенная отечность может сигнализировать о том, что человек страдает сердечной недостаточностью. Кроме того, отеки являются симптомами сбоев в работе щитовидной железы, почек или же свидетельствовать об аллергической реакции.