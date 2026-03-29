Стоматолог объяснила, почему не стоит чистить зубы после чашки кофе

Кофе содержит пигмент, способный влиять на цвет зубов. Однако, очищать зубы щеткой после чашечки ароматного напитка — не самая лучшая идея. Это может спровоцировать разрушение эмали, предупредила в беседе с изданием Lenta.ru стоматолог-терапевт Мадина Апанасова.
— Кофе обладает выраженной кислотностью. После его употребления эмаль на короткое время становится более уязвимой. Чистка зубов в этот момент приводит к механическому повреждению поверхностного слоя эмали, — пояснила врач.
Вместо чистки доктор посоветовала прополоскать рот водой и подождать полчаса. После снижения кислотности можно преступать к чистке.
Ранее «Известия» сообщили, что в день рекомендуется выпивать не более 300−400 мл кофе, иначе вместо концентрации может усилиться тревожность. Кофе допустимо пить натощак при отсутствии противопоказаний, однако лучше употреблять кофе после завтрака или вместе с ним.