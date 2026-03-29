Генерал Маннер предрёк провал наземной операции в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединённых Штатов в Иране.
«Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооружённых военных, не выживет», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.