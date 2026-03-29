Генерал Маннер предрёк провал наземной операции в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединённых Штатов в Иране, по его словам, военные США погибнут.

Источник: Аргументы и факты

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о провале возможной наземной операции Соединённых Штатов в Иране.

«Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооружённых военных, не выживет», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Маннер отметил, что США отменили операцию в 1979 году, осознавая, что войска Ирана полностью ликвидируют их.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.

Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.

