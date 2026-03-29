Из шубы в футболку и обратно: какой будет первая неделя апреля в Москве

Первая неделя апреля преподнесет жителям и гостям столицы множество сюрпризов: столбик термометра будет резко подниматься вверх и также внезапно опускаться, а дождь местами перейдет в снег. Такой прогноз озвучил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
— В последние дни марта и первые дни апреля максимальная дневная температура в Москве будет доходить до +12… +17 градусов. Затем начнутся похолодание — местами в области похолодает до −4 градусов, — заявил метеоролог.
Эксперт добавил, что также в столице ожидаются дожди, а в субботу даже возможен мокрый снег. Однако, в воскресенье осадки прекратятся и в регион постепенно вернется потепление.
KP.RU ранее передал, что воскресный день 29 марта стал самым теплым в столице с начала года. К полудню столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 15,3 градуса. А в ближайшие дни синоптики ждут в Москве целую серию температурных рекордов.