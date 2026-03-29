«Гражданские цели»: в НАТО предрекли провал наземной операции США в Иране

Аналитик отметила, что со временем перечень легитимных военных целей для ударов заканчивается. По ее оценке, США уже близки к этому пределу.
«Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной. Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем», — сказала эксперт.
По мнению Гуаб, пока этого не произошло, сохраняется возможность изменить ход событий. Она подчеркнула, что война уже вызывает неоднозначную реакцию, а дальнейшая эскалация сделает ее еще менее поддерживаемой обществом.
Напомним, военные США ведут подготовку к наземной операции в Иране. По американских СМИ, на Ближний Восток уже перебрасываются подразделения армии и морской пехоты. В ближайшее время они могут приступить к вторжению.