Гастроэнтеролог призвал отказаться некоторых россиян от пельменей

Пельмени и хинкали запрещены людям с острым панкреатитом.

Источник: Комсомольская правда

Ряд заболеваний являются противопоказанием к употреблению пельменей, так как данный продукт может серьезно ухудшить самочувствие. Об этом заявил в беседе с изданием Lenta.ru гастроэнтеролог Максим Лисовский.

— Пельмени и хинкали запрещены людям с острым панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в стадии обострения. Наваристый бульон и плотное тесто способны усиливать раздражение слизистой и болевой синдром, — сказал врач.

Кроме того, отказаться от блюда из теста и мяса следует пациентам с нарушением работы желчевыводящих путей, добавил доктор. Жирный мясной бульон заставляет желчный пузырь резко сокращаться, что может вызвать горечь во рту и тяжесть.

Особенно вредны пельмени с уксусом, которые могут стать причиной гастрита и других заболеваний пищеварительной системы, передает Life.ru. Уксус повышает кислотность желудочного сока и создаёт агрессивную среду для слизистой.