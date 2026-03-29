Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для фигуры

Шоколад — один из любимых десертов россиян, отказаться от которого бывает совсем не просто. Можно ли есть шоколад без вреда для фигуры, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.
— Две — четыре дольки, то есть 15−30 граммов хорошего горького шоколада никак не отразятся на фигуре, но при этом помогут пережить диету, так как шоколад вызывает выброс серотонина и приносит удовольствие, — считает эксперт.
Диетолог уточнила, что следует избегать шоколада с большим количеством сахара в составе. А вот содержание какао, напротив, должно составлять порядка 70%.
Кстати, белый шоколад вовсе не содержит какао, а только масло и сахар, сообщил ранее KP.RU. Из всех представленных на полках в магазинах сортов — это самый вредный и высококалорийный. А надпись «без сахара» не означает, что сладости в плитке не будет: внутри может быть сироп или мед, что также сделает продукт калорийным.