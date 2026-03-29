Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для фигуры

Кстати, белый шоколад вовсе не содержит какао, а только масло и сахар, сообщил ранее KP.RU. Из всех представленных на полках в магазинах сортов — это самый вредный и высококалорийный. А надпись «без сахара» не означает, что сладости в плитке не будет: внутри может быть сироп или мед, что также сделает продукт калорийным.