В Госдуме предложили продлить майские праздники за счёт новогодних

Ранее криминалист нашёл неожиданные плюсы в коротких майских праздниках. Короткие каникулы прежде всего скажутся на снижении бытовой преступности. Домашние посиделки, которые при долгих выходных нередко оборачиваются драками и поножовщиной, в этом году будут сведены к минимуму. Сократится и количество уличных хулиганств, а также грабежей и разбоев, которые чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичная тенденция коснётся и особо тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства. Люди просто не успеют войти в состояние длительной расслабленности, после которой часто наступают тяжёлые последствия.