Торторелла сменил Кэссиди на посту главного тренера клуба НХЛ «Вегас»

Торторелле 67 лет. Ранее в НХЛ американец тренировал «Филадельфию», «Коламбус», «Ванкувер», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. Дважды Торторелла признавался лучшим тренером сезона (2004, 2017) и получал «Джэк Адамс эворд». Он возглавлял сборную США на чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года.