Торторелла сменил Кэссиди на посту главного тренера клуба НХЛ «Вегас»

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» освободил Брюса Кэссиди от исполнения обязанностей главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новым наставником «Вегаса» станет Джон Торторелла.
«Вегас» потерпел три поражения подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 80 очков в 74 матчах. До конца регулярного чемпионата «Вегас» проведет еще восемь игр.
Кэссиди 60 лет. Он был назначен главным тренером «Вегаса» летом 2022 года и в следующем сезоне привел команду к Кубку Стэнли. Ранее специалист работал главным тренером «Вашингтона», «Чикаго» и «Бостона», который довел до финала Кубка Стэнли в 2019 году.
Торторелле 67 лет. Ранее в НХЛ американец тренировал «Филадельфию», «Коламбус», «Ванкувер», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. Дважды Торторелла признавался лучшим тренером сезона (2004, 2017) и получал «Джэк Адамс эворд». Он возглавлял сборную США на чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года.