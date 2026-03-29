Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торторелла сменил Кэссиди на посту главного тренера клуба НХЛ «Вегас»

«Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, до конца регулярного чемпионата команда проведет еще восемь игр.

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» освободил Брюса Кэссиди от исполнения обязанностей главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новым наставником «Вегаса» станет Джон Торторелла.

«Вегас» потерпел три поражения подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 80 очков в 74 матчах. До конца регулярного чемпионата «Вегас» проведет еще восемь игр.

Кэссиди 60 лет. Он был назначен главным тренером «Вегаса» летом 2022 года и в следующем сезоне привел команду к Кубку Стэнли. Ранее специалист работал главным тренером «Вашингтона», «Чикаго» и «Бостона», который довел до финала Кубка Стэнли в 2019 году.

Торторелле 67 лет. Ранее в НХЛ американец тренировал «Филадельфию», «Коламбус», «Ванкувер», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. Дважды Торторелла признавался лучшим тренером сезона (2004, 2017) и получал «Джэк Адамс эворд». Он возглавлял сборную США на чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше