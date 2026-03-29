Стали известны топ-3 провоцирующих рак фактора

Сидячий образ жизни и курение провоцируют онкологию.

Источник: Комсомольская правда

Развитие онкологии напрямую связано с бытовыми привычками. О том, какие факторы чаще всего провоцируют рак, сообщил изданию Lenta.ru онколог Сергей Иванов.

— Табак содержит канцерогены, повреждающие ДНК и поддерживающие хроническое повреждение тканей. Риск злокачественных новообразований возрастает пропорционально стажу и частоте курения. Этиловый спирт может вызвать развитие рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы, — сказал доктор.

Еще один провокатор рака — сидячий образ жизни. Доктор подчеркнул, что низкая физическая активность ведет к проблемам с гормонами и метаболизмом, что создает благоприятные условия для возникновения опухоли.

Ранее «Известия» рассказали, что нанесение татуировки также входит в число опасных факторов. Ведение пигмента связано с запуском реакций иммунитета с дальнейшим развитием онкологических и аутоиммунных заболеваний.