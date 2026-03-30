«Не могут победить»: в Иране заявили о доминировании в войне с США и Израилем

Профессор Маранди: США и Израиль недооценили потенциал Ирана.

Источник: Комсомольская правда

США и Израиль недооценили потенциал Ирана в текущем конфликте. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью на YouTube-канале.

По словам политолога, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на быструю кампанию, которая завершится за один-два дня.

«Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить», — сказал профессор.

Маранди указал на нарастающие глобальные последствия конфликта, включая усиление дефицита энергоресурсов, а также рост международного давления на руководство США и Израиля. По его мнению, Иран доминирует в эскалации и пока не задействовал весь свой потенциал.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран укрепляет свои оборонительные позиции и минирует ключевые направления. Тегеран объявил о мобилизации свыше миллиона бойцов, предупреждая, что наземная операция обойдется США крайне дорого.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше